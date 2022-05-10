Ціна соняшникової олії зросла майже вдвічі! В чому причина?

22:34 09 серпня Київ, Україна

Ціни на соняшникову олію в цьому році "б'ють всі рекорди". Кінцевий споживач задається питанням - "Чому так дорого? Якщо сировина для переробки олії зростає і виготовляється на Україні!".

Причин для занепокоєння кілька: в Україні ніколи не було дефіциту сировини, і десятиліттями продукт стабільно поставляється на експорт, де займає 50% світового ринку соняшникової олії. А кількість підприємств з переробки і виробництва з кожним роком зростає і на цей момент налічує більше ніж 15 заводів по всій країні.



Ціна вже підскочила вдвічі