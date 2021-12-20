Ціна на свиней в Україні: прогноз

18:09 07 липень Київ, Україна

Найближчим часом не варто очікувати істотних зрушень по котирувань свиней забійних кондицій в Україні, вважають аналітики Асоціації "М'ясний галузі" (АМГ). Передбачається, що протягом поточного тижня (з 6 по 12 липня) ціни на живця свиней коливатися від 41 до 42 грн за кілограм.

"Прогнозні ціни на живця стабільні, поки на ринку немає факторів, які суттєво впливали б на попит або пропозицію. Присутній різниця цін за регіональною ознакою, пов'язана з неоднорідним розміщенням виробничих та переробних потужностей м'ясної галузі в Україні", - повідомляють в галузевій асоціації.

Що стосується ситуації на міжнародному ринку, то в АМГ повідомляють про зниження цін на свинину в живій вазі.

"У США перевиробництво свиней вже становить принаймні 2 млн голів. Очевидно, що ціни на світових ринках мати тенденцію до зниження, в той час як в Україні вони тримаються на своєму досить високому рівні", - відзначають аналітики Асоціації "М'ясний галузі".