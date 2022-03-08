Ціна на овочі та фрукти в Україні не підвищується

Попри світове підвищення цін, в Україні аналітики відзначають сезонне скорочення ціни на фрукти та овочі. Так, працівниця "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин розповіла про середні ціни на українському ринку.

"У міру того, як стає тепліше на вулиці (хоча і з істотним запізненням), стають дешевшими сезонні овочі та фрукти, оскільки збільшується їхня пропозиція. Рекордсменкою по зниженню ціни за 2 останні тижні була молода капуста, ціна на яку впала на 53% і цю позицію на початку червня можна придбати за 9-10 гривень/кг", - сказала вона.

Також, за словами Литвин, молода картопля подешевшала на 35% до 18-19 гривень/кг, а огірки - на 19%, до 16-17 гривень/кг. Ціни на молоду капусту впали на 53%, до 9-10 гривень/кг, а на полуницю - на 46%, до 65-70 гривень/кг у порівнянні з травнем.

У той самий час ціни на помідори залишаються на колишньому рівні і коливаються в діапазоні 34-55 гривень/кг, в залежності від виду.

Литвин зазначила, що пропозиція даного овоча поки незначна, а зниження ціни буде спостерігатися в другій половині червня - на початку липня. Крім того, на початок червня ціни на кріп знизилися на 30%, до 14-15 гривень/100 г, на зелену цибулю - на 18%, 14-15 гривень/100 г і на петрушку - на 15%, до 15 -16 гривень/100 г.

Відзначається, що перші поставки полуниці почалися в середині травня, а станом на 4 червня її вартість зменшилася на 46%, до 65-70 гривень/кг. При цьому нещодавно почалися перші поставки черешні, але поки ціна її залишається досить високою - 100 - 150 гривень/кг, в залежності від місця здійснення покупки. На думку Литвин, в найближчій перспективі очікується зниження ціни на черешню, проте не кардинальне, оскільки значні опади на початку червня негативно впливають на якість ягоди.