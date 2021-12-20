Ціна на нафту зростає - який прогноз аналітиків?

13:08 10 липень Київ, Україна

Ціни на нафту до 2025 р . можуть піднятися до $ 150 доларів за барель і вище через скорочення видобутку і зниження інвестицій в галузь, вважають експерти, опитані газетою The Wall Street Journal.

"Тиск недофінансування буде дуже серйозним. Деяким виробникам буде реально складно продовжувати видобуток ", - заявив виданню головний інвестиційний директор хедж-фонду Northern Trace Capital Тревор Вудс.

Інші експерти вважають, що попит на нафту, різко впав під час пандемії коронавируса, не зможе відновитися до докризових рівнів за короткий проміжок часу. Низький попит може утримувати ціни на нафту на поточному рівні, зазначають вони. Аналітик JPMorgan Крістіан Малек вважає, що компаніям доведеться додатково інвестувати в видобуток $ 625 млрд до 2030 р щоб задовольнити попит.

"Чи може вартість нафти досягти $ 100 в майбутні два роки? Звичайно", - заявив він газеті.

Директор з інвестицій лондонського фонду Matilda Capital Management Річард Фуллартон не виключив зростання цін на нафту вище $ 100 за барель до кінця поточного року. "Нам ніколи до кінця не вичерпати запаси нафти. Питання лише в тому, чи використовувати кошти для того, щоб дістатися до неї ", - сказав він.

У четвер нафта WTI в ході торгів подешевшала на 3,33% до $ 39,54 за барель.