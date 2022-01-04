Ціна на газ катастрофічно впливає на роботу елеваторів

Елеватор ТОВ «Сенча» розпочинали сезон сушіння кукурудзи із ціною на газ у 14 тис. грн. за тисячу кубометрів, а закінчували із вартістю блакитного палива в 77 тис.. грн.
Така шокуюча динаміка турбує учасників ринку, проте елеватори не припинятимуть роботу і не працюватимуть на збиток.
Про це розповів заступник генерального директора з переробки ТОВ «Сенч» Володимир Колесник.
Він нагадав, що багато переробних підприємств мають намір згортати виробництво через високі ціни на газ.
За словами фахівця, максимальний рівень ціни на газ для елеваторів, щоб не бути збитковими, має бути 14-18 тис. грн. за тисячу кубометрів – але аж ніяк не 77 тис.. грн.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі