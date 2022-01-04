Ціна на газ катастрофічно впливає на роботу елеваторів

16:09 04 січень Київ, Україна

Елеватор ТОВ «Сенча» розпочинали сезон сушіння кукурудзи із ціною на газ у 14 тис. грн. за тисячу кубометрів, а закінчували із вартістю блакитного палива в 77 тис.. грн.

Така шокуюча динаміка турбує учасників ринку, проте елеватори не припинятимуть роботу і не працюватимуть на збиток.



Про це розповів заступник генерального директора з переробки ТОВ «Сенч» Володимир Колесник.



Він нагадав, що багато переробних підприємств мають намір згортати виробництво через високі ціни на газ.

«Звичайно, і елеватори не працюватимуть собі на збиток. Якщо ціни на газ і надалі будуть такими високими, агропідприємства, які мають власні зберігальні потужності, сушитимуть лише власне зерно. А у крайньому випадку – залишать кукурудзу зимувати у полі. Але таке зерно лише для потреб господарства. У нас зокрема практично все йде на корми», – зауважив Володимир Колесник.

За словами фахівця, максимальний рівень ціни на газ для елеваторів, щоб не бути збитковими, має бути 14-18 тис. грн. за тисячу кубометрів – але аж ніяк не 77 тис.. грн.