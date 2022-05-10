Ціна Tesla зросла до 600 млрд доларів

Згідно з даними Market Watch, вартість компанії Tesla рекордно зросла за останні два тижні. Експерти відзначають, що рівень капіталізації компанії дуже високий - ціна підприємства збільшилася на 100 млрд доларів.

На цей момент загальна вартість компанії перевищила 600 млрд доларів. Відзначимо, що сам бізнес належить американському підприємцю і за сумісництвом голові компанії SpaceX Ілону Маску.

Також цікаво згадати, що завдяки такому успіху на фондових ринках компанія потрапила до шістки кращих підприємств в цій категорії.

Нагадаємо, що посольство України в Сполучених Штатах Америки попросило главу компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска направити в українську державу апарати штучної вентиляції легенів. Раніше Ілон Маск передав американським лікарням більше 1 тисячі апаратів ШВЛ. При цьому він повідомив, що готовий направити таку техніку в ті установи, країни яких найбільше їх потребують.