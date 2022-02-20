Колишнє "Київенерго" визнано банкрутом

Суд визнав компанію-енергопостачальника "К.Енерго" (колишнє "Київенерго"), що належить Ринату Ахметову, банкрутом. Таке рішення ухвалив Господарський суд Донецької області. Почалася ліквідаційна процедура. Про це стало відомо сьогодні.

Відповідна постанова суду запустила процес процедури ліквідації компанії. Термін реалізації - 12 місяців. Приватне акціонерне товариство "Науково-виробнича компанія "Гірничі машини" виступило ініціатором процедури банкрутства.

Вимоги кредиторів до енергопостачальної компанії були оголошені ще в серпні. Загалом мова йшла про суму 2,296 млрд гривень. Всі матеріали були детально проаналізовані фахівцями.

У 2018 році влада повернула в муніципальне управління теплоенергетичний комплекс-підприємство. На той час об'єкт був в підпорядкуванні "Київенерго".

Раніше стало відомо, що Ахметов докупив ще два обленерго.