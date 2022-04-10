Бюджетне відшкодування ПДВ за червень - ТОП-5 компаній

Опублікований рейтинг компаній, які за результатами червня отримали найбільше бюджетне відшкодування ПДВ. Серед них є державне підприємство, а також іноземна компанія і приватні холдинги. Рейтинг опублікував Центр аналізу публічних фінансів і публічного управління.
У той самий час, в червні була найбільша кількість успішних операцій по відшкодуванню - 3784 (проти 3601 у травні). Таким чином, середня сума відшкодування на одну операцію становить 3,1 млн грн, що на 400 тис. грн менше ніж у травні.
ТОП-5 компаній по бюджетному відшкодуванню ПДВ за червень:
- ДП «САНТРЕЙД» - 651 млн грн
- ВАТ «Запоріжсталь» - 635 млн грн
- ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» - 600 млн грн
- ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» - 519 млн грн
- ДП «ГАРАНТОВАНИЙ Покупець» - 464 млн грн
Решту місць займають постійні представники аграрного і металургійного сектора, які майже щомісяця є найбільшими одержувачами бюджетного відшкодування ПДВ, резюмували в центрі.
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