Бюджетне відшкодування ПДВ за червень - ТОП-5 компаній

Опублікований рейтинг компаній, які за результатами червня отримали найбільше бюджетне відшкодування ПДВ. Серед них є державне підприємство, а також іноземна компанія і приватні холдинги. Рейтинг опублікував Центр аналізу публічних фінансів і публічного управління.

«Обсяг бюджетного відшкодування ПДВ в червні знизився до 12,0 млрд грн. Темпи відшкодування також значно сповільнилися - до 42 діб, що також є найбільшим показником за весь рік (для порівняння: в березні-травні відшкодування здійснювалося за 35 діб)», - йдеться в повідомленні.

У той самий час, в червні була найбільша кількість успішних операцій по відшкодуванню - 3784 (проти 3601 у травні). Таким чином, середня сума відшкодування на одну операцію становить 3,1 млн грн, що на 400 тис. грн менше ніж у травні.

ТОП-5 компаній по бюджетному відшкодуванню ПДВ за червень:

ДП «САНТРЕЙД» - 651 млн грн

ВАТ «Запоріжсталь» - 635 млн грн

ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» - 600 млн грн

ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» - 519 млн грн

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ Покупець» - 464 млн грн

Решту місць займають постійні представники аграрного і металургійного сектора, які майже щомісяця є найбільшими одержувачами бюджетного відшкодування ПДВ, резюмували в центрі.