Швидка реєстрація бізнесу в Україні онлайн

13:59 05 жовтень Київ, Україна

Мінцифри активно розробляє для українців зручний спосіб реєстрації малого та середнього бізнесу. Це зроблено для підтримки тих, хто не готовий витрачати багато часу на паперову тяганину.

В Україні з понеділка, 5 жовтня, стане доступною послуга швидкої реєстрації бізнесу за допомогою порталу електронних послуг і мобільного додатку "Дія". Про це повідомив під час презентації міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Я дуже цим пишаюся, ми запустили найшвидшу реєстрацію бізнесу. Досі можна було запускати ФОПи - 100 тис. осіб скористалися послугою - зміна, закриття і так далі. А відсьогодні можна буде реєструвати ТОВ, модельний статут, багатьох людей в засновниках. Це фантастика", - заявив він.

За словами Федорова, кожна нова електронна послуга в державі відразу додається на портал "Дія". Зараз послугами користуються понад 2 млн українців.