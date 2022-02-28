Швидка реєстрація бізнесу в Україні онлайн

Мінцифри активно розробляє для українців зручний спосіб реєстрації малого та середнього бізнесу. Це зроблено для підтримки тих, хто не готовий витрачати багато часу на паперову тяганину.
В Україні з понеділка, 5 жовтня, стане доступною послуга швидкої реєстрації бізнесу за допомогою порталу електронних послуг і мобільного додатку "Дія". Про це повідомив під час презентації міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За словами Федорова, кожна нова електронна послуга в державі відразу додається на портал "Дія". Зараз послугами користуються понад 2 млн українців.
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