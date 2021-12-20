Чи будуть ресторани працювати після 23:00?

13:41 22 липень Київ, Україна

16 липня 2020 року представники Української ресторанної асоціації та учасниками ресторанного бізнесу Львівщини після зборів подали прохання прем'єр-міністра України. Ресторани просять Дениса Шмигаль внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 № 392, згідно з яким робота ресторанів обмежена до 23:00 години.

Львівська обласна адміністрація напрацювала пропозиції про необхідність розмежування закладів громадського харчування, ресторанів, кафе і т.д. і нічних розважальних закладів, проведення між ними сходи, акцентувавши увагу на тому, що заклади громадського харчування не будуть пропонувати відвідувачам брати участь в будь-яких розважальних програмах. Це дає підставу закладам харчування працювати довше, ніж до 23 годин.

«Найбільшою цінністю для нас життя і здоров'я людей. Тому ми будемо робити все від нас залежне, щоб вони могли отримувати якісні послуги, не наражаючись на небезпеку. У той же час, розвиток економіки і підтримка бізнесу також є важливою складовою добробуту наших жителів. Тому вважаю, що звернутися до уряду, щоб відкоригувати роботу закладів харчування є правильним рішенням », - додав глава області.

Нагадаємо, що з 14 липня на Львівщині дозволено роботу суб'єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього до 23:00. Йдеться про ресторанах, кафе тощо. Таким чином область перейшла до наступного етапу ослаблення карантинних заходів. Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Рішення обласної комісії грунтуються на постанові Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 № 588. Згідно з внесеними змінами закладам громадського харчування регламентували роботу до 23 годин і після 7 ранку.