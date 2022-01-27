Чи буде швейцарська Stadler виробляти поїзди в Україні

В Україні триває робота по модернізації залізничного транспорту. Як повідомила пресслужба Мінінфраструктури, АТ "Укрзалізниця" і Stadler CIS AG уклали меморандум про двостороннє співробітництво та розміщення в Україні виробництва швейцарських поїздів.

Згідно з меморандумом, сторони мають намір розвивати пасажирські залізничні перевезення в Україні та працювати над залученням фінансування. Крім цього, якщо Stadler CIS AG переможе в одному з тендерів і отримає замовлення на поставку рухомого складу для УЗ, компанія планує розглянути можливість локалізації виробництва в Україні.

"Ми зацікавлені у співпраці зі світовими виробниками залізничного рухомого складу, які себе зарекомендували в роботі на інших залізницях світу, в тому числі на широкій колії. Одним з таких потенційних партнерів є Stadler, який постачав рухомий склад для білоруської залізниці. Але наша головна умова такого партнерства є незмінною - локалізація виробництва на території України. Адже це залучення додаткових коштів в економіку і розвиток важкої промисловості нашої країни", - зазначив в.о. глави УЗ Іван Юрик.

За його словами, потяги виробництва Stadler можуть бути задіяні в приміських і регіональних пасажирських перевезеннях, а також в проєктах City Express.

Stadler Rail AG - великий швейцарський виробник рухомого залізничного складу. Компанія виробляє трамваї, потяги метро, приміські та швидкісні поїзди, залізничні та маневрові локомотиви, а також пасажирські вагони. Компанія виробляє транспорт більш ніж на 20 заводах. Штат компанії - понад 12 000 осіб.

У липні 2020 року керівництво УЗ провело переговори зі Stadler про можливість використання її електро- і дизель-поїздів в Україні.

29 січня 2021 року Україна і Stadler обговорили можливості співпраці в модернізації рухомого складу української залізниці. У лютому представники швейцарської компанії відвідали Київський електровагоноремонтний завод.

5 травня стало відомо, що УЗ не змогла провести тендер на закупівлю 100 нових пасажирських вагонів вартістю понад 3 млрд грн.