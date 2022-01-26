British Petroleum заявила, що попит на нафту буде лише падати

14:07 14 вересень Київ, Україна

Транснаціональна нафтогазова компанія British Petroleum (ВР) опублікувала свій щорічний прогноз до 2050 року. За даними експертів компанії попит на нафту не збільшитися в найближчі три десятиліття.

Outlook BP в 2020 р містить три сценарії розвитку енергетичної галузі на найближчі 30 років. Так, «Швидкий» (Rapid) сценарій передбачає прийняття відповідних заходів, які збільшать вартість парникових викидів для виробників на 70% до рівня 2018 г. «Нульовий» (Net Zero) сценарій передбачає не тільки посилення кліматичної політики, а й зміна соціального і споживчого поведінки щодо використання енергії. У цьому варіанті викиди вуглецю повинні впасти на 95% до 2050 р. Нарешті, «Звичайний» сценарій передбачає збереження поточних трендів без значних і різких змін в глобальній політиці.

Всі три сценарії пророкують падіння попиту на нафту в найближчі три десятиліття. Так, за «Звичайному» сценарієм споживання нафти знижується на 10% до 2050 р, по «Швидкому» - на 55%, а по «Нульового» - на 80%. При цьому відновлення попиту на докризовому рівні ВР чекає тільки в звичайному сценарії, згідно з яким попит вийде на плато в найближчі кілька років. За двома іншими сценаріями розвитку енергетичної галузі попит ніколи не повернеться на рівні, що передують пандемії COVID-19.

«Зниження попиту на нафту пов'язане з ростом ефективності та електрифікацією автомобільних перевезень», - пояснюють в ВР. У всіх трьох сценаріях пік споживання нафти в транспорті доводиться на середину і кінець 2020-х років. У ВР вважають, що частка нафти в транспортному споживанні впаде з рівня в більш ніж 90% в 2018 р. до близько 80% до 2050 р в «Звичайному» сценарії, до 40% - в «Бистрому» і до 20% - в «Нульовому».