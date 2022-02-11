Британський ретейлер Tesco почне возити вантажі для своїх магазинів електрофурами

17:10 11 лютий Київ, Україна

Британська транснаціональна корпорація, найбільша роздрібна мережа у Великій Британії Tesco випустила на дороги два електричні великовантажні машини, щоб перевозити продукти без викидів.



Електромобілі DAF перевозитимуть продукти харчування та інші товари із залізничного терміналу до розподільного центру в Уельсі. Партнером проекту стала міжнародна транспортно-експедиторська компанія FSEW.



Нові введені в експлуатацію вантажівки можуть відіграти ключову роль у прискоренні переходу автотранспортної галузі до транспорту з нульовим рівнем викидів протягом наступних кількох років. В даний час на великовантажі припадає близько 16% викидів від усього внутрішнього транспорту у Великій Британії.



За заявою Testo, вони перші у Великій Британії, хто використовує повністю електричні вантажні автомобілі.. Супермаркет також розпочав переведення своїх понад 2000 фургонів для доставки на повністю електричні.



Цей крок сприяє досягненню мети мережі Tesco для досягнення нульового рівня викидів від своєї діяльності до 2035 року. До 2025 року компанія планує досягти нульового рівня викидів під час транспортування.