Британці вклали $100 млн у розробку водневих морських суден нового покоління

10:15 24 грудень Київ, Україна

Британський морський оператор Attollo представив концепцію Project Zero - проєкт футуристичних водневих суден наступного покоління. У їхню розробку буде інвестовано $100 млн. У компанії впевнені, що концепція дасть значний поштовх розвитку водневого морського транспорту у Великій Британії, повідомляє H2 View.



Передбачається, що три судна, названі United Hope, United Destiny та United Progress (Об'єднана Надія, Об'єднана Доля та Об'єднаний Прогрес), будуть побудовані до 2030 року та здійснять революцію у морському транспорті.



Дизайн суден Attollo був створений компанією V&A Dundee, дослідження у галузі водневих рухових технологій провела транспортна консалтингова компанія Cenex.



«Project Zero – одна з найцікавіших ідей, над якими ми працювали в нашій програмі «Дизайн для бізнесу». У дизайні Attollo чудово поєднуються екологічність та технологічні інновації», – сказала менеджерка з бізнес-досліджень компанії V&A Dundee Джен Баллі.



Attollo хоче використовувати рухові установки з нульовим викидом вуглецю для суден наступного покоління. Ми провели оцінку технологій, доступних для морських застосувань, щоб реалізувати стратегії переходу до декарбонізації відповідно до їхніх цілей», – сказав генеральний директор Cenex Фергус Уорті.