Бренд Converse направить виторг від продажів на боротьбу з океанічним сміттям

09:07 30 квітень Київ, Україна

З кожним днем зростає кількість сміття, яке потрапляє в світовий океан. Це завдає непоправної шкоди екології. Свою лепту в боротьбу за чисте довкілля вирішив внести відомий бренд Converse. Бренд відкрив віртуальний магазин в Тихому океані на сміттєвому острові, який складається з 80 000 тонн пластику і за розміром перевищує площу Франції. З пропозиціями цієї торгової точки можна ознайомитися на сайті магазина.

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У магазині представлені кеди, що відповідають ідеям сталого розвитку. Їх можна купити за системою Choose Your Own Donation - за пожертву. Засоби від продажів Converse направить на ліквідацію океанічного сміття. Асортимент буде оновлюватися аж до Всесвітнього дня океанів, який відзначається 8 червня.

"Ми хочемо перетворити найбільш культові кеди в найекологічніші, але ми розуміємо, що не можемо зробити це на самоті", - зазначив директор з маркетингу Converse Мігель Каррілло.

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