Брати Суркіси продовжують суд проти «ПриватБанку»

В Україні триває одна з найгучніших справ - брати Суркіси проти «ПриватБанку». Кілька років тягнеться розгляд суддями питання про виплату олігархами позову на 36,5 млн гривень. Згідно з даними, борг бізнесмена в 5 разів більше.

І тепер він повинен вирішувати, чи заплатить Суркіс - 36,5 млн гривень на користь «ПриватБанку». Це лише частина його боргу перед державним банком. Вся сума - в п'ять разів більша. Судова тяганина навколо «ПриватБанку» і братів Суркісів триває вже кілька років. Олігархи оскаржують примусову конвертацію їхніх вкладів на 1 млрд гривень в акції «ПриватБанку» під час націоналізації фінустанови в грудні 2016-го.

Постановою Нацбанку Суркісів визнали пов'язаними з ексвласником ПриватБанку Ігорем Коломойським. І судові претензії між сторонами взаємні.

Днями Велика палата Верховного Суду призначила на 29 червня розгляд справи, в рамках якої брати Суркіси хочуть стягнути понад 350 млн доларів з «ПриватБанку». Йдеться про оскарження рішення суду від 2017 року. А саме по обов'язку банку обслуговувати розміщені в націоналізації на рахунках його кіпрської філії депозити компаній братів Суркісів.