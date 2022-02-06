"Бориспіль" втратив 1,5 млрд гривень доходу

«Міжнародний аеропорт Бориспіль» розповів про становище підприємства і відзвітував у фінансовому звіті за 2020 рік. Попри оптимізацію, скорочення і зниження витрат, звіт говорить про втрату 1,5 млрд гривень.

Якщо бути точними, за результатами 12 місяців 2020 року Бориспіль зазнав 1,482 млрд грн чистих збитків. Причинами таких фінансових результатів стали:

карантинні обмеження в країні, введені з метою запобігання поширенню COVID-19;

закриття пунктів пропуску через державний кордон України на регулярні пасажирські перевезення в березні 2020 року;

практично повне припинення внутрішнього і міжнародного авіасполучення в II кварталі 2020 року.

Разом з тим, згідно з фінансовим планом аеропорту Бориспіль на 2020 рік, держпідприємство розглядало оптимістичний сценарій отримання річного доходу на суму в 1,5 млрд грн.