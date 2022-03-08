«Бориспіль» перевіз майже 362 тисячі пасажирів за 5 місяців

18:00 09 червень Київ, Україна

Попри постійні карантинні обмеження, авіаційний простір оживає і сфера польотів нарощує колишні темпи. Винятком не став і український аеропорт «Бориспіль», який збільшив перевезення пасажирів на нерегулярних рейсах на 95%.

За 5 місяців 2021 з аеропорту вирушили в подорож майже 2,5 мільйона пасажирів. Про це повідомили на Facebook-сторінці Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

У замітці відзначили, що в травні 2021-го аеропорт «Бориспіль» обслужив 706 993 пасажирів:

345255 - пасажири регулярних рейсів;

361738 - пасажири нерегулярних рейсів.

Якщо порівнювати з показниками 2020 за цей період, то кількість пасажирів регулярних рейсів зменшилася лише на 33%. У той самий час кількість пасажирів нерегулярних рейсів збільшилася на 95%.