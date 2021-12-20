Бориспіль обслужив за півроку всього 2 519 034 пасажира

17:40 07 липень Київ, Україна

Аеропорт Бориспіль за підсумками першого півріччя 2020 року обслужив 2 519 034 пасажира, що на 62% менше, ніж за аналогічний період 2019 року, коли пасажиропотік склав 6 700 364 особи. Про це повідомляє ЦТС, посилаючись на дані, надані столичним авіапідприємством.

При цьому в січні-червні поточного року кількість пасажирів регулярних рейсів склала 1 888 071 - проти 5 218 946 пасажирів роком раніше (-64% г / г), а нерегулярних - 630 963 - зниження на 57%.

За шість місяців 2020 року кількість трансферних пасажирів зменшилася на 75,2% - до 389 200 чоловік, а частка таких пасажирів в загальному пасажиропотоку аеропорту склала всього 15,5% (в аналогічний період минулого року цей показник становив 23,4%).

У червні цього року було обслужено всього 216 трансферних пасажирів, що на 99,9% менше, ніж в червні 2019 року.

В цілому в минулому місяці аеропорт Бориспіль прийняв і відправив 48 398 пасажирів, це на 97% менше, ніж в червні минулого року, коли пасажирів було 1 532 580. Із вказаної кількості червневих пасажирів 25 579 скористалися регулярними рейсами (-98% г / г), 22 819 - нерегулярними (-95%). Таким чином в минулому місяці співвідношення пасажирів нерегулярних і регулярних рейсів виявилося майже рівним.

Нагадаємо, що українські аеропорти відновили обслуговування регулярних рейсів 15 червня. До того діяли суворі обмеження на виконання польотів в умовах карантину через епідемію коронавируса.