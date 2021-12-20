Боротьба зі зміною клімату призведе до фінансових ризиків

09:08 29 листопад Київ, Україна

Фахівці зазначають, що боротьба щодо зміни клімату може призвести до значних наслідків на ринку активів. Найбільше, на думку експертів, постраждають бізнеси, пов’язані з нерухомістю. За попередніми оцінками, їхні активи знеціняться до 7,5 трильйона доларів.



Нагадаємо, 200 країн домовилися про скорочення використання викопного палива з метою зменшення негативного впливу на клімат. Однак як з урахуванням боротьби зі зміною клімату, так і самі кліматичні зміни призведуть до фінансових ризиків, які фахівці ділять на два типи. До першого відносять значні збитки від природних катаклізмів (повені, посухи та інше), а до другого – витрати через енергетичний перехід.



Експерти зазначають, що вже зараз низка підприємств позбавляються свідомо збиткових активів. У той самий час, інші компанії очікують на випуск офіційних чітких правил, згідно з якими здійснюватиметься облік викидів вуглекислого газу.



Таким чином, аналітики підрахували приблизну суму «проблемних» активів, що стосуються ринку нерухомості, що найбільше постраждав у ситуації. Розмір її становитиме не менше 7,5 трильйона доларів.



Окрім того, екстремальні погодні явища негативно вплинуть на діяльність страхових, кредиторських компаній. Енергетична промисловість, за попередніми даними, втратить близько 3,3 трильйона доларів, що майже чверть від загальної суми «проблемних» активів.



Для того, щоб зберегти температуру та утримати глобальне потепління до 1,5 градуса, значну частину запасів викопного палива необхідно залишити у землі. Отже, вугільні електростанції продовжать закриватися у всьому світі.



Очікується, що сукупне знецінення газових та вугільних активів до 2030 року може становити близько 68 мільярдів доларів.



З іншого боку, енергетичні підприємства здебільшого зараз скаржаться на пандемію, коли говорять про знецінення активів, і лише потім вони наголошують на причині боротьби зі зміною клімату.