Більшість бізнесів збираються продовжити роботу в Україні навіть у разі загострення війни

15:05 31 січень Київ, Україна

Більшість опитаних компаній продовжуватимуть роботу в Україні навіть у разі загострення війни з Росією, пише Forbes, посилаючись на дані Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).



Лише 7% керівників компаній зазначили, що через зовнішню агресію їхній бізнес може повністю закритися.



Частина компаній планує залишатися в Україні, але розглядає можливість переїзду до західних регіонів. Про такий сценарій міркують 17% опитаних.



Майже половина бізнесів, 45%, збираються продовжувати роботу у звичайному режимі навіть у разі загострення конфлікту.



Десята частина опитаних компаній думають, щоб виїхати з України.



Як бізнеси планують убезпечитися



За даними ЄБА, 40% опитаних склали план дій на випадок подальшого вторгнення, така сама кількість компаній розмірковує над цим.



Серед пріоритетів – безпека співробітників та їхніх близьких, безпека активів, документів та даних, а також життєздатність бізнесу.



Компанії розглядають різні способи убезпечити себе та зберегти активи. Найчастіше говорять про фізохорону майна або його переміщення в інші регіони, про посилення інформбезпеки та страхування. Також розглядають можливість виведення коштів.



За даними іноземних розвідників, у жовтні-листопаді Російська Федерація почала стягувати війська на кордон із Україною. Американська розвідка вважає, що Росія планує широкомасштабний військовий наступ на Україну, який може статися на початку 2022 року.