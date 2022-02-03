Більшість бізнесів збираються продовжити роботу в Україні навіть у разі загострення війни

Більшість опитаних компаній продовжуватимуть роботу в Україні навіть у разі загострення війни з Росією, пише Forbes, посилаючись на дані Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).
Лише 7% керівників компаній зазначили, що через зовнішню агресію їхній бізнес може повністю закритися.
Частина компаній планує залишатися в Україні, але розглядає можливість переїзду до західних регіонів. Про такий сценарій міркують 17% опитаних.
Майже половина бізнесів, 45%, збираються продовжувати роботу у звичайному режимі навіть у разі загострення конфлікту.
Десята частина опитаних компаній думають, щоб виїхати з України.
Як бізнеси планують убезпечитися
За даними ЄБА, 40% опитаних склали план дій на випадок подальшого вторгнення, така сама кількість компаній розмірковує над цим.
Серед пріоритетів – безпека співробітників та їхніх близьких, безпека активів, документів та даних, а також життєздатність бізнесу.
Компанії розглядають різні способи убезпечити себе та зберегти активи. Найчастіше говорять про фізохорону майна або його переміщення в інші регіони, про посилення інформбезпеки та страхування. Також розглядають можливість виведення коштів.
За даними іноземних розвідників, у жовтні-листопаді Російська Федерація почала стягувати війська на кордон із Україною. Американська розвідка вважає, що Росія планує широкомасштабний військовий наступ на Україну, який може статися на початку 2022 року.
Лише 7% керівників компаній зазначили, що через зовнішню агресію їхній бізнес може повністю закритися.
Частина компаній планує залишатися в Україні, але розглядає можливість переїзду до західних регіонів. Про такий сценарій міркують 17% опитаних.
Майже половина бізнесів, 45%, збираються продовжувати роботу у звичайному режимі навіть у разі загострення конфлікту.
Десята частина опитаних компаній думають, щоб виїхати з України.
Як бізнеси планують убезпечитися
За даними ЄБА, 40% опитаних склали план дій на випадок подальшого вторгнення, така сама кількість компаній розмірковує над цим.
Серед пріоритетів – безпека співробітників та їхніх близьких, безпека активів, документів та даних, а також життєздатність бізнесу.
Компанії розглядають різні способи убезпечити себе та зберегти активи. Найчастіше говорять про фізохорону майна або його переміщення в інші регіони, про посилення інформбезпеки та страхування. Також розглядають можливість виведення коштів.
За даними іноземних розвідників, у жовтні-листопаді Російська Федерація почала стягувати війська на кордон із Україною. Американська розвідка вважає, що Росія планує широкомасштабний військовий наступ на Україну, який може статися на початку 2022 року.
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