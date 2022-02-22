Великі проблеми маленьких виноробств в Україні

Україна здавна успішно вирощує виноградні і інші фруктово-ягідні культури. Але що ж тоді заважає нашій країні вийти на світовий ринок вин? Своїм поглядом на проблеми виноробства в Україні поділився абсолютний переможець дегустаційного конкурсу "Сорт і терруар. Мікровиноробство", представник компанії українського бренду виноробства De Laransa Олександр Семенюта.
Виробництво вин в Україні набирає обертів і постійно модернізується. Незважаючи на застарілу нормативну базу і законодавчу "зарегульованість", одним з головних чинників впливу на процес в цілому і подальший розвиток стають погодні умови.
Також складно отримати ліцензію на виробництво, оскільки нормативи залишилися ще з часів СРСР. Мікровиноробство тоді взагалі не розглядалося і не бралося до уваги. А в нинішніх умовах цінова політика на алкоголь в Україні повинна бути диференційована до способів виробництва, а не регулюватися державою.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі