Великі проблеми маленьких виноробств в Україні

12:15 26 травень Київ, Україна

Україна здавна успішно вирощує виноградні і інші фруктово-ягідні культури. Але що ж тоді заважає нашій країні вийти на світовий ринок вин? Своїм поглядом на проблеми виноробства в Україні поділився абсолютний переможець дегустаційного конкурсу "Сорт і терруар. Мікровиноробство", представник компанії українського бренду виноробства De Laransa Олександр Семенюта.

Виробництво вин в Україні набирає обертів і постійно модернізується. Незважаючи на застарілу нормативну базу і законодавчу "зарегульованість", одним з головних чинників впливу на процес в цілому і подальший розвиток стають погодні умови.

"Це щодо південних в більшості регіонів України холодний клімат! Який диктує свою "правду" - ніж вирощувати укривний виноград, який на півдні зростає мало не сам по собі, а на півночі ще той "геморой", простіше вигнати самогон з пшениці або цукру, не кажучи про «горілку з тирси", - сказав Олександр Семенюта.

Також складно отримати ліцензію на виробництво, оскільки нормативи залишилися ще з часів СРСР. Мікровиноробство тоді взагалі не розглядалося і не бралося до уваги. А в нинішніх умовах цінова політика на алкоголь в Україні повинна бути диференційована до способів виробництва, а не регулюватися державою.