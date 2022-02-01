Більш ніж половина українських підприємців хочуть оновити Угоду про асоціацію з ЄС

16:00 15 вересень Київ, Україна

sans-serif;">Ольга Стефанишина повідомила, що було отримано близько 150 пропозицій від представників бізнесу по оновленню Угоди про асоціацію з Євросоюзом.



Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції підкреслила, що діалог з бізнесом почався ще в липні.

«Близько 65% підприємців вважають, що зменшення/обнулення ввізних мит з боку ЄС може позитивно вплинути на зростання обсягів експорту в ЄС. А 15% хочуть не просто вийти на європейські ринки, а відкрити власну компанію в ЄС», - сказала Стефанишина.

Вона також зазначила, що уряд не стане розглядати заходи, що суперечать духу Угоди.