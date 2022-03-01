Більше жодних "три смужки" для росіян: Adidas призупинив співпрацю з Російським футбольним союзом

Німецька Adidas AG оголосила про призупинення співпраці з Російським футбольним союзом (РФС) "з негайним набуттям чинності" через вторгнення РФ в Україну та на тлі міжнародних санкцій проти Росії.
Про це пише Financial Times із посиланням на заяву компанії.
Про це пише Financial Times із посиланням на заяву компанії.
"Adidas негайно призупиняє своє партнерство з РФС", - йдеться у заяві компанії у вівторок.
Компанія більше не виготовлятиме форму для національної збірної РФ. Вони співпрацювали з 2008 року, а остання угода передбачала, що договір триватиме до 2026 року.
Нагадаємо, ФІФА/УЄФА усунули російські клуби та збірні від участі у всіх змаганнях.
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