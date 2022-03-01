Більше жодних "три смужки" для росіян: Adidas призупинив співпрацю з Російським футбольним союзом

16:57 01 березень Київ, Україна

Німецька Adidas AG оголосила про призупинення співпраці з Російським футбольним союзом (РФС) "з негайним набуттям чинності" через вторгнення РФ в Україну та на тлі міжнародних санкцій проти Росії.

Про це пише Financial Times із посиланням на заяву компанії.

"Adidas негайно призупиняє своє партнерство з РФС", - йдеться у заяві компанії у вівторок.

Компанія більше не виготовлятиме форму для національної збірної РФ. Вони співпрацювали з 2008 року, а остання угода передбачала, що договір триватиме до 2026 року.

Нагадаємо, ФІФА/УЄФА усунули російські клуби та збірні від участі у всіх змаганнях.