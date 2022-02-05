Велика і мала приватизація - це інвестиції в Україну

Заступник голови Офісу Президента в своїх соціальних мережах розповів про плани уряду на велику і малу приватизацію. За словами Кирила Тимошенка в Facebook, Україна планує провести близько 100 онлайн-аукціонів в період травень-червень 2021 року.

«Велика і мала приватизація 2021 відкриває шлях ще більш масштабним інвестиціям. При цьому ми бачимо, що конкуренція зростає. У квітні 2020 середня кількість учасників на торгах склала 3,67. У квітні цього року - вже 4,57. І це, я впевнений, тільки початок. Вже на травень-червень заплановано понад 100 аукціонів по всій країні», - написав Тимошенко.

У 2020 році Фонд державного майна планував отримати дохід від приватизації на суму 400 млн гривень. Незважаючи на карантин, реальний дохід в минулому році склав 2,5 млрд гривень.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в рамках «Великої приватизації в'язниць» на аукціон виставили дві колонії. Продати планують Львівську виправну колонію №48 та Південну виправну колонію №51.