«Богдан» спільно з Tram For Envi будуть постачати тролейбуси в Чехію

Велике замовлення отримала корпорація «Богдан» спільно з чеською компанією Tram For Envi, обійшовши в минулому році на тендері таку компанію, як Škoda Electric. Тепер, як повідомила пресслужба корпорації, вони поставлять шість нових тролейбусів з автономним ходом для транспортної компанії м.Іглава (Чехія).

"Купівля буде фінансуватися за допомогою європейської субсидії. Це буде двовісний низькопідлоговий тролейбус, який може виїжджати за межі контактної мережі. Значна частина конструкції тролейбуса повинна мати складові чеського виробництва, наприклад, обладнання Cegelec", - відзначили в компанії.

У травні 2020 року чесько-український консорціум був визнаний переможцем тендеру на поставку тролейбусів для транспортної компанії м.Іглава, в якому він конкурував з Škoda Electric. До цього протягом багатьох років тільки Škoda Electric вигравала контракти на поставку тролейбусів, а прихід інших виробників призвів до істотного зниження цін.

Корпорація «Богдан» близько 10 років тому мала досвід співпраці з чеською компанією Cegelec і представляла тролейбус в рамках спільного проєкту в м.Острава (Чехія). Серед інших великих поставок продукції корпорації в ЄС - поставка в 2013 році спільно з польською компанією Ursus 38 електробусів в м.Люблін.