«Богдан» спільно з Tram For Envi будуть постачати тролейбуси в Чехію

Велике замовлення отримала корпорація «Богдан» спільно з чеською компанією Tram For Envi, обійшовши в минулому році на тендері таку компанію, як Škoda Electric. Тепер, як повідомила пресслужба корпорації, вони поставлять шість нових тролейбусів з автономним ходом для транспортної компанії м.Іглава (Чехія).
У травні 2020 року чесько-український консорціум був визнаний переможцем тендеру на поставку тролейбусів для транспортної компанії м.Іглава, в якому він конкурував з Škoda Electric. До цього протягом багатьох років тільки Škoda Electric вигравала контракти на поставку тролейбусів, а прихід інших виробників призвів до істотного зниження цін.
Корпорація «Богдан» близько 10 років тому мала досвід співпраці з чеською компанією Cegelec і представляла тролейбус в рамках спільного проєкту в м.Острава (Чехія). Серед інших великих поставок продукції корпорації в ЄС - поставка в 2013 році спільно з польською компанією Ursus 38 електробусів в м.Люблін.
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