Найбагатшою людиною світу став Бернар Арно - власник Louis Vuitton і Dior

До останнього часу список найбагатших людей світу очолював засновник Amazon Джефф Безос. Але, згідно з опублікованим 24 травня даними, список Forbes тепер відкриває генеральний директор холдингу LVMH Бернар Арно. Його статок налічує 186,3 млрд дол. Таким чином Арно обігнав засновника Amazon Джеффа Безоса на 300 млн дол.

У трійку багатіїв також увійшов голова Tesla і Space X Ілон Маск (147,3 млрд дол).

Як пише видання, статок Арно виріс з 76 млрд дол. в березні 2020 року до 186,3 млрд дол. станом на 24 травня 2021 року - тобто за останні 14 місяців виріс на 110 млрд дол., зокрема, через те, що LVMH, незважаючи на пандемію, показав високі показники.

У 1 кварталі 2021 року холдинг отримав 14 млрд євро виторгу, що на 32% вище за показник того ж періоду минулого року - цьому посприяв "імпульс", забезпечений покупцями в Китаї.

У той самий час ринкова капіталізація холдингу LVMH, в який входять Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior, Givenchy, становить 320 млрд доларів.

Нагадаємо, що дев'ять осіб стали мільярдерами завдяки COVID-вакцинам. Сукупні статки нових мільярдерів, серед яких глави BioNTech, Moderna і CanSino Biologics, перевищили $19 мільярдів.

Також повідомлялося, що співзасновник Ethereum знищив токени Shiba Inu майже на $7 млрд. Віталій Бутерін спалив 90% подарованих йому токенів криптовалюти Shiba Inu. Решту 10% він має намір направити на благодійність.