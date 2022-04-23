Бізнесу заплатять компенсацію з «ковідного» фонду

Український уряд обіцяв малому і середньому бізнесу допомогу. Завдяки заяві Олега Устенка - радника президента України - стало відомо, звідки надійде фінансування.

Гроші на компенсації бізнесу під час карантину через Covid-19 влада України планує взяти з так званого "ковідного фонду".

"Там є гроші", - заявив Устенко.

Нові витрати на компенсації українському бізнесу через карантин президент України як законодавчу ініціативу анонсував 24 листопада на тлі бюджетного дефіциту, який вже виник в Україні через неотримання траншу від МВФ. Державне казначейство до кінця цього року буде фінансувати тільки захищені статті видатків держбюджету, тобто витрати на зарплату бюджетникам, пенсії і так далі.

При цьому дефіцит державного бюджету України в наступному році передбачається рекордний - 270 000 000 000 гривень.