Бізнесмени просять захисту у президента

12:42 07 вересень Київ, Україна

Президент Зеленський отримав ініціативи від українських бізнесменів. Підприємці просять Володимира створити антирейдерський комітет, який дав би можливість регулювати перевірки та дати можливість розвитку.

Однією з ініціаторів стала співзасновниця холдингової компанії "Петрус" Людмила Русаліна, яка заявляє, що роками страждає від загроз, шантажу, фізичного насильства та замовних кримінальних проваджень.

Фото: Зеленского попросили создать антирейдерский комитет

"На мене були "наїзди" та погрози вбивством. Мене шантажували замовною кримінальною справою. Після звернень всі ці подання були розглянуті та хочу показати результат цього - закриття замовного кримінального провадження, яке було проти мене, і підтвердження закриття на рівні Генеральної прокуратури, і також судове рішення", - заявила вона на круглому столі, присвяченому питанням захисту від рейдерства.

Голова громадської організації "Стоп корупції" Роман Бочкала додав, що рейдерство в Україні - це проблема не тільки бізнесу, а й усієї країни.

Фото: Фото: Зеленского попросили создать антирейдерский комитет


"Саме тому ми й вирішили зібрати круглий стіл, щоб послухати і представників бізнесу, і представників правоохоронних органів. І прозвучала така ініціатива - що президент, як гарант Конституції, як перша особа в державі - це саме та людина, яка може взяти на себе відповідальність за подолання рейдерства", - зазначив він.

Ініціативу бізнесу підтримали народні депутати, громадськість, вчені, представники ради бізнес-омбудсмена, пишуть "Подробиці". Підприємці вже отримали відповідь на своє звернення до президента України Володимира Зеленського. Журналісти відзначають, що він схвалив таку ініціативу, і тепер учасники круглого столу готують конкретні пропозиції щодо формату роботи ради та передадуть їх до Офісу президента.