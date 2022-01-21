Бізнесмени просять захисту у президента

Президент Зеленський отримав ініціативи від українських бізнесменів. Підприємці просять Володимира створити антирейдерський комітет, який дав би можливість регулювати перевірки та дати можливість розвитку.

Однією з ініціаторів стала співзасновниця холдингової компанії "Петрус" Людмила Русаліна, яка заявляє, що роками страждає від загроз, шантажу, фізичного насильства та замовних кримінальних проваджень.

"На мене були "наїзди" та погрози вбивством. Мене шантажували замовною кримінальною справою. Після звернень всі ці подання були розглянуті та хочу показати результат цього - закриття замовного кримінального провадження, яке було проти мене, і підтвердження закриття на рівні Генеральної прокуратури, і також судове рішення", - заявила вона на круглому столі, присвяченому питанням захисту від рейдерства.



Голова громадської організації "Стоп корупції" Роман Бочкала додав, що рейдерство в Україні - це проблема не тільки бізнесу, а й усієї країни.