Бізнесменам можна не вести книгу доходів - новий закон України

12:06 06 серпень Київ, Україна

На підтримку малому і середньому бізнесу президент Зеленський підписав новий закон, що дозволяє не вести книгу доходів для різних категорій ФОП (ФОП). Про це повідомляється на сайті президента Володимира Зеленського.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 786-их "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб - підприємців" (проект № 2524), який Верховна Рада прийняла 14 липня.

Зокрема, Законом:

- спрощується механізм доведення платником податків відсутності його провини через технічний збій в роботі електронного кабінету, зокрема, скасовується необхідність підтвердження технічним адміністратором і / або методологом факту технічного збою, методологічних або технічних помилок;

- скасовується вимога обов'язкової реєстрації книги обліку доходів і витрат, а також скасовується обов'язок ведення книги обліку доходів для ФОП 1 і 2 групи спрощенців і 3 групи, які не є платниками ПДВ. Такий платник податків за власним бажанням може вести книгу обліку доходів в паперовому або електронному вигляді. Відповідальність у вигляді штрафів за неведення або помилки в книзі доходів настає лише тоді, коли такий платник повідомив про бажання вести книгу обліку доходів.