Бізнесменам можна не вести книгу доходів - новий закон України

12:06 06 серпень Київ, Україна

На підтримку малому і середньому бізнесу президент Зеленський підписав новий закон, що дозволяє не вести книгу доходів для різних категорій ФОП (ФОП). Про це повідомляється на сайті президента Володимира Зеленського.

Фото: Президент Зеленский подписал закон упрощающий ведение бизнеса

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 786-их "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб - підприємців" (проект № 2524), який Верховна Рада прийняла 14 липня.

Зокрема, Законом:

- спрощується механізм доведення платником податків відсутності його провини через технічний збій в роботі електронного кабінету, зокрема, скасовується необхідність підтвердження технічним адміністратором і / або методологом факту технічного збою, методологічних або технічних помилок;

Фото: Президент Зеленский подписал закон упрощающий ведение бизнеса

- скасовується вимога обов'язкової реєстрації книги обліку доходів і витрат, а також скасовується обов'язок ведення книги обліку доходів для ФОП 1 і 2 групи спрощенців і 3 групи, які не є платниками ПДВ. Такий платник податків за власним бажанням може вести книгу обліку доходів в паперовому або електронному вигляді. Відповідальність у вигляді штрафів за неведення або помилки в книзі доходів настає лише тоді, коли такий платник повідомив про бажання вести книгу обліку доходів.