Бізнес чекають держперевірки - проєкт 2021 року

10:58 21 жовтня Київ, Україна

Інспекційний портал оприлюднив на своєму сайті список підприємств, які підпадуть під проєкт державних перевірок бізнесу в 2021 році. Органи державного нагляду планують перевірити понад 120 тисяч підприємств в Україні.

15 жовтня органи державного нагляду (контролю) завершили формування проєктів річних планів перевірок українських підприємств. Проєкти планів містять повну інформацію про більш ніж 120 тис. перевірок від 21 центрального органу виконавчої влади, 4 облдержадміністрацій та 13 виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування.

Раніше повідомлялося, що з 1 вересня Держпраці відновить трудові перевірки по зарплатах «в конвертах». Сфери, які будуть ретельно перевіряти: підприємства сільського господарства; будівництва; торгівлі; громадського харчування; готельно-ресторанного бізнесу.

Як повідомив голова Державної податкової служби Олексій Любченко, служба готова взяти зобов'язання виходити на перевірки підприємств з річним обігом не нижче 50 млн євро, якщо Кабінет Міністрів зніме відповідні обмеження під час карантину.

З березня цього року зупиненими залишаються 353 планові перевірки платників податків на загальну суму ризиків несплати податків на 39 млрд грн. Крім цього, необробленими залишаються документальні позапланові перевірки за нереальними операціями.

У вересні Кабінет Міністрів продовжив мораторій на державний контроль і перевірки бізнесу, який буде діяти протягом шести місяців після закінчення карантину.