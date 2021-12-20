Бізнес скаржиться на роботу "УЗ"

Системна криза «Укрзалізниці» завдає бізнесу великих збитків, а економіка України недоотримує до 3% ВВП. Про це заявляють українські підприємці.
Заручниками такої безвідповідальності та системних помилок транспортного монополіста — Укрзалізниці — є насамперед аграрії, будівельники та металурги.
Тому закликають владу створити альтернативу — запуск приватного потягу — щоб створити конкуренту умови роботи на ринку.
До того ж, за підрахунками експертів, за останні 10 років обсяг залізничних перевезень в Україні скоротився втричі, а знос інфраструктури перевізника критичний. Тому небезпека масштабних аварій стає все більш загрозливою.
Тому закликають владу створити альтернативу — запуск приватного потягу — щоб створити конкуренту умови роботи на ринку.
До того ж, за підрахунками експертів, за останні 10 років обсяг залізничних перевезень в Україні скоротився втричі, а знос інфраструктури перевізника критичний. Тому небезпека масштабних аварій стає все більш загрозливою.
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