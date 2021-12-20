Бізнес скаржиться на роботу "УЗ"

21:32 17 листопад Київ, Україна

Системна криза «Укрзалізниці» завдає бізнесу великих збитків, а економіка України недоотримує до 3% ВВП . Про це заявляють українські підприємці.

Вони нарікають, що перевізник постійно зриває термін доставки вантажів, тому іноді навіть доводиться зупиняти виробництво, а це призводить до мільйонних збитків. І проблеми «Укрзалізниці», що накопичувалися роками, перетворилися на системну кризу, з важкими наслідками для всіх учасників ринку.

Заручниками такої безвідповідальності та системних помилок транспортного монополіста — Укрзалізниці — є насамперед аграрії, будівельники та металурги.



Тому закликають владу створити альтернативу — запуск приватного потягу — щоб створити конкуренту умови роботи на ринку.



До того ж, за підрахунками експертів, за останні 10 років обсяг залізничних перевезень в Україні скоротився втричі, а знос інфраструктури перевізника критичний. Тому небезпека масштабних аварій стає все більш загрозливою.