Бізнес в Україні: як стати перевізником

Стати перевізником в Україні не так складно - головне мати гроші. Купити маршрутку можна в обхід офіційних тендерів. Про особливості того, як можна купити маршрутку і що потрібно для отримання прибутку - дізнавалися журналісти MYC.

Вартість покупки транспорту

Купівля маршрутки обійдеться від $3 до $7-10 тисяч, в залежності від стану машини. Один з водіїв автопарку чесно зізнався, що за три тисячі можна придбати непотріб, який «дорожче продати запчастинами, ніж в зібраному стані».

За окрему плату можна купити і місце на маршруті. Для цього потрібно просто переоформити документи на транспорт і страховку. Директор автопарку сказав, що за це потрібно буде заплатити 2300 гривень, або дешевше - оформивши ФОП.

Працювати можна починати в обхід тендерів, оформивши свого водія. Головне - платити щодня в касу власнику маршруту.

Як на прибуток впливає карантин

Власниця автопарку розповіла, що кожен водій повинен заробити 800 гривень за зміну. Всі надпланові доходи водій може залишити собі. Поки план виконувати виходить, але в будь-який момент може налетіти новий локдаун.

Під час карантину громадський транспорт може перевозити одночасно рівну місцям для сидіння кількість людей. Якщо комунальний транспорт зобов'язаний виконувати ці вимоги, то приватники без проблем ними нехтують. Тому карантин значно вплинув на доходи комунального транспорту - вони знизилися «відсотків на 60-80».

«Ось все, що простой - це все виписаний штраф. Потім йде справа в суд. І потім 17000. Ось весь стояк, який був на локдауні - це все стояк зі штрафами. Весь стояк - 90 протоколів за період грудень-січень», - говорить директор приватного автопарку.