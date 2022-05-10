Бізнес проти чергового підвищення тарифів "УЗ"

20:29 05 серпня Київ, Україна

Перевізників хвилює те питання, що підняття цін на залізничні перевезення ніяк економічно не обґрунтоване. Тому бізнес-співтовариство виступило з пропозицією до Мінінфраструктури переглянути поточний проєкт наказу.