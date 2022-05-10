Бізнес проти чергового підвищення тарифів "УЗ"

Перевізників хвилює те питання, що підняття цін на залізничні перевезення ніяк економічно не обґрунтоване. Тому бізнес-співтовариство виступило з пропозицією до Мінінфраструктури переглянути поточний проєкт наказу.
Про це йдеться в заяві Американської торгової палати в Україні (АСС Ukraine), розміщеній на її сайті.
"Компанії-члени Американської торгової палати в Україні не підтримують поточну редакцію проєкту наказу, запропоновану Міністерством, і наголошують на неприпустимості підвищення тарифів на залізничні перевезення", - наголошується в заяві.
Зокрема, в ACC Ukraine звернули увагу, що зараз рентабельність вантажних перевезень знаходиться на досить високому рівні, адже операційний результат сегмента вантажних перевезень в 2019 році склав 27%, а в 2020 році - 17%, що значно перевищує показники сусідніх країн. Тому причин для підвищення тарифів на вантажні перевезення немає.
"Мета підвищення тарифів, передбачена проєктом наказу, залишається незрозумілою, з огляду на відсутність наданого фінансового плану вантажних перевезень Укрзалізниці, де були б вказані збитки і необхідність в підвищенні тарифів", - вважають в ACC Ukraine.
І нагадали, що УЗ вже неодноразово збільшувала тарифи на вантажні перевезення, що змушувало бізнес переходити на використання альтернативних видів транспортування, внаслідок чого залізниця втрачала обсяги перевезень і доходи.
Крім того, в ACC Ukraine наголосили на необхідності вирішення проблеми збитковості пасажирських перевезень, які продовжують субсидіювати коштом доходів від вантажних і закликали Міністерство інфраструктури доопрацювати проєкт наказу з урахуванням пропозицій бізнес-спільноти.
"Бізнес-співтовариство вважає, що основною метою проєкту наказу є не поліпшення тарифної політики на залізничному транспорті або пошук економічно обґрунтованих тарифів, а чергове зростання вартості залізничних перевезень", - наголошується в заяві.
Нагадаємо, Мінінфраструктури оприлюднило проєкт з підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення і скасування позакласних вантажів. Тому тарифи для перевізників виростуть на 30%. Проти цього рішення виступили експерти і бізнес: вони заявили, що відомство не надало жодних економічних обґрунтувань чергового підвищення. Тим часом за останні десять років тарифи вже зросли на 195%, а перевезення в Україні тепер є високорентабельними.
Раніше ексголова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що питання тарифоутворення на послуги "Укрзалізниці" може вирішуватися тільки після того, як буде проведена повноцінна реформа компанії.
У той самий час генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що мільярди прибутку "Укрзалізниці" від вантажних перевезень не направляються на розвиток компанії, а до витрат на утримання непрофільних активів і розкрадаються.
Нагадаємо, 5 липня 2021 на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України було опубліковано проєкт наказу "Про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до збору тарифів на залізничні перевезення вантажів в межах України і супутні послуги".
"Компанії-члени Американської торгової палати в Україні не підтримують поточну редакцію проєкту наказу, запропоновану Міністерством, і наголошують на неприпустимості підвищення тарифів на залізничні перевезення", - наголошується в заяві.
Зокрема, в ACC Ukraine звернули увагу, що зараз рентабельність вантажних перевезень знаходиться на досить високому рівні, адже операційний результат сегмента вантажних перевезень в 2019 році склав 27%, а в 2020 році - 17%, що значно перевищує показники сусідніх країн. Тому причин для підвищення тарифів на вантажні перевезення немає.
"Мета підвищення тарифів, передбачена проєктом наказу, залишається незрозумілою, з огляду на відсутність наданого фінансового плану вантажних перевезень Укрзалізниці, де були б вказані збитки і необхідність в підвищенні тарифів", - вважають в ACC Ukraine.
І нагадали, що УЗ вже неодноразово збільшувала тарифи на вантажні перевезення, що змушувало бізнес переходити на використання альтернативних видів транспортування, внаслідок чого залізниця втрачала обсяги перевезень і доходи.
Крім того, в ACC Ukraine наголосили на необхідності вирішення проблеми збитковості пасажирських перевезень, які продовжують субсидіювати коштом доходів від вантажних і закликали Міністерство інфраструктури доопрацювати проєкт наказу з урахуванням пропозицій бізнес-спільноти.
"Бізнес-співтовариство вважає, що основною метою проєкту наказу є не поліпшення тарифної політики на залізничному транспорті або пошук економічно обґрунтованих тарифів, а чергове зростання вартості залізничних перевезень", - наголошується в заяві.
Нагадаємо, Мінінфраструктури оприлюднило проєкт з підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення і скасування позакласних вантажів. Тому тарифи для перевізників виростуть на 30%. Проти цього рішення виступили експерти і бізнес: вони заявили, що відомство не надало жодних економічних обґрунтувань чергового підвищення. Тим часом за останні десять років тарифи вже зросли на 195%, а перевезення в Україні тепер є високорентабельними.
Раніше ексголова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що питання тарифоутворення на послуги "Укрзалізниці" може вирішуватися тільки після того, як буде проведена повноцінна реформа компанії.
У той самий час генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що мільярди прибутку "Укрзалізниці" від вантажних перевезень не направляються на розвиток компанії, а до витрат на утримання непрофільних активів і розкрадаються.
Нагадаємо, 5 липня 2021 на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України було опубліковано проєкт наказу "Про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до збору тарифів на залізничні перевезення вантажів в межах України і супутні послуги".
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