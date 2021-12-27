Бізнес підбив підсумки року і окреслив пріоритети на 2022 рік

16:09 27 грудень Київ, Україна

В Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП) підбили підсумки економіки у 2021 р.. та визначили основні пріоритети на наступний рік.





Крім того, в Україні через пандемію коронавірусу та аномальне зростання цін на енергоресурси загострилися хронічні проблеми економіки: фінансовий голод підприємств, спроби посилити фіскальний тиск на мале підприємництво через ухвалений закон No1914 (5600), відсутність комплексних програм державної антикризової підтримки та компенсаторних заходів.



На цьому наголосили учасники засідання Правління УСПП, до якого приєдналися керівники промислових підприємств, профільних ділових асоціацій – хімпрому, легкої промисловості, будівельників, агропереробки, представники Верховної Ради, президент ТПП Геннадій Чижиков та багато інших.



Президент УСПП Анатолій Кінах у своєму виступі наголосив, що найбільше ділове співтовариство зараз непокоїть стан промисловості, адже це і робочі місця, і наповнення бюджету.



Невелике зростання у 1,3% за 10 місяців поточного року не компенсує попереднього падіння у 5,2%. Українська економіка зараз за темпами відновлення дуже повільна і щонайменше вдвічі відстає від інших країн Європи. Зокрема зростання



Високий рівень відкладеної інфляції споживчих цін: така в промисловості становить 52% і вже за кілька місяців позначиться на кишенях споживачів.



При цьому масштабних програм доступу виробників до дешевих кредитів, крім лімітованої «5-7-9», немає. Облікова ставка Нацбанку за рік зросла із 6% до 9%. Серед досягнень було названо утримання макроекономічної стабільності, чому сприяли рекордні врожаї в АПК та їх експорт, прийняття законопроекту No3739 про локалізація у машинобудуванні (щоправда, урізаному вигляді), посилення соціального діалогу уряду, роботодавців та профспілок.Крім того, в Україні через пандемію коронавірусу та аномальне зростання цін на енергоресурси загострилися хронічні проблеми економіки: фінансовий голод підприємств, спроби посилити фіскальний тиск на мале підприємництво через ухвалений закон No1914 (5600), відсутність комплексних програм державної антикризової підтримки та компенсаторних заходів.На цьому наголосили учасники засідання Правління УСПП, до якого приєдналися керівники промислових підприємств, профільних ділових асоціацій – хімпрому, легкої промисловості, будівельників, агропереробки, представники Верховної Ради, президент ТПП Геннадій Чижиков та багато інших.Президент УСПП Анатолій Кінах у своєму виступі наголосив, що найбільше ділове співтовариство зараз непокоїть стан промисловості, адже це і робочі місця, і наповнення бюджету.Невелике зростання у 1,3% за 10 місяців поточного року не компенсує попереднього падіння у 5,2%. Українська економіка зараз за темпами відновлення дуже повільна і щонайменше вдвічі відстає від інших країн Європи. Зокрема зростання ВВП за підсумками 2021 року буде на позначці 2,7%, при тому, що середнє значення для економік перехідного типу зараз, за оцінками МВФ та Світового Банку, – 5,7%.Високий рівень відкладеної інфляції споживчих цін: така в промисловості становить 52% і вже за кілька місяців позначиться на кишенях споживачів.При цьому масштабних програм доступу виробників до дешевих кредитів, крім лімітованої «5-7-9», немає. Облікова ставка Нацбанку за рік зросла із 6% до 9%.

«Чистий прибуток банківської системи за 10 місяців 2021 року становить 59 млрд. грн.. Це +47% до аналогічного періоду минулого року. При цьому зростання виробництва лише 1,3%? Вся проблема в тому, що банкам вигідніше скуповувати ОВДП з гарантованою прибутковістю 12%, ніж кредитувати бізнес. Це деформація системи, щоб економіка розпочала своє відновлення, виробникам потрібне джерело поповнення оборотного капіталу», – наголосив президент УСПП.

Але найбільше ділове співтовариство непокоять ціни на енергоносії.



На межі банкрутства хімпром, цукрова сфера, тепличне господарство, агропереробка тощо. Тому дорожчає харчова продукція під загрозою весняна посівна.



Спотові ціни на газ у Європі встановили новий історичний рекорд, подолавши позначку $2000 за 1000 куб. м. Україна є єдиною державою в Європі, яка не має довгострокового прямого контакту на постачання природного газу і працює на спотових ринках. Ціни за довгостроковими контрактами у 2-3 рази нижчі. Наприклад, Молдова купує тисячу кубів за 400-450 дол., Угорщина – 350 дол., Австрія – 280 дол., Болгарія – 550 дол. таке інше.



За результатами електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі середньозважені ціни на природний газ у продажу ресурсу грудня з ПДВ (за всіма умовами оплати) пропонуються на рівні 36 282,33 грн/тис. куб. м, ресурсу січня за передоплатою 52 750 грн/тис. куб. м.



За численними повідомленнями виробників скла, майже третина підприємств галузі зупинилася у виробництві. Підтримується мінімальна робота спеціалізованих плавильних печей, на газ, що направляється, проте на виході продукції немає. Ризик у тому, що такі підприємства у разі їхньої зупинки не зможуть відновити роботу.



Про зупинення деяких підприємств текстильного виробництва говорить і президент Укрлегпром Тетяна Ізовіт.



Президент Союзу хіміків Олексій Голубов акцентував увагу присутніх, що у хімпромі зупинився не лише найбільший у Європі Одеський припортовий завод, а й Сєвєродонецький Азот.



У таких обставинах наступного року аграрії отримають лише 25-30% потрібного їм обсягу добрив.. Під загрозою весняні польові роботи.

«Собівартість газу українського видобутку 40 дол. за тисячу кубів ми зараз купуємо по 2800 доларів. Йдеться вже про виживання багатьох виробництв у цей зимовий період», - наголосив він.