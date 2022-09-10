Бізнес міністра культури - чим володіє Ткаченко

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко готує до продажу акції Одеської кіностудії.

"По ЗАТ Одеська кіностудія, де я опосередкованим власником пакета акцій, додатково повідомляю, що акції готуються до продажу. Найближчим часом зможу повідомити деталі", - сказав міністр.

Він також повідомив, що на момент вступу на посаду міністра частки ТОВ ТРК Студія 1 + 1, ТОВ 1 + 1 Продакшн, ТОВ Солюшнс (в т.ч. компаніях, де був бенефіціарним власником ТОВ Плюс ТВ, ТОВ Віжн Медіа, ТОВ Віжн ТБ ), ТОВ Синергія, ТОВ Квартал ТВ були продані за договорами купівлі-продажу. "Умови договорів не є предметом розголошення", - зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, що медіабізнес чиновника купили його колишні колеги по холдингу 1 + 1 та фінансова компанія Альфа Крос.

Але крім проданого медіабізнесу та кіностудії у Ткаченка залишилися інші компанії. Зокрема, в його декларації вказано, що він володіє 99% ТОВ Кінолав, 60% ТОВ Кніголав, 99% компанії Cinema Love LTD в Великобританії, 95% НТМ і 100% ПП А.Т.ТРЕЙДІНГ.

Крім того, Ткаченко є кінцевим бенефіціаром ТОВ Кінолав, ТОВ Кніголав, ТОВ Баварський двір, ТОВ Фонд розвитку кіномистецтва, ТОВ Нова кіностудія, ТОВ Планета Кіно (мережа кінотеатрів Оскар), ТОВ НТМ, ТОВ А.Т.ТРЕЙДІНГ, Cinema Love LTD (Великобританія ). "В інших компаніях частки, що належать мені прямо або побічно, були передані в управління за договорами. Тобто я залишаюся власником, але без права впливу і контролю ", - повідомив чиновник.