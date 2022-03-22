Бізнес безробітних - держава гарантує допомогу

Також фонди на випадок безробіття в цей період здійснюють страхові виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини), залежно від ступеня втрати працівником професійної працездатності в разі, якщо він постраждав від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Крім того, фонди також здійснюють: страхові виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого);

страхові витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання (крім витрат на забезпечення автомобілями);

страхові виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;

оплату лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.