Біткоїн і криптовалюти дорожчають

Згідно з даними CoinDesk - криптовалюта дорожчає. Про це стало відомо 16 грудня, коли в ході торгів курс криптовалют щодо біткоїна знову виріс.

Вказується, що ціна на біткоїни вперше за довгий період часу подолала позначку в 20 тисяч доларів. Це більш ніж на 6% більше від минулої ціни. Повідомляється, що такі коливання в ціні обумовлені активним притоком інституційних інвесторів в криптовалюту.

Також не малу роль тут зіграли очікування суспільства щодо того, що вакцина від коронавірусу нарешті допоможе взяти під контроль пандемію. Тому зараз інвестори готові ризикувати і знову вкладати гроші в такі нестабільні валюти, як біткоїни.

Нагадаємо, що в Національному банку України розповіли, як регулятор буде працювати на новорічні свята. Про це повідомила пресслужба Нацбанку. Вказується, що в період з 1 по 3 число і від 7 по 10 число в НБУ та інших українських банках будуть вихідні. Українці зможуть скористатися лише касовими операціями.