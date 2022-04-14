Безробітним допоможуть відкрити бізнес

Відповідно до законопроєкту, підписаного главою держави, Фонд соцстраху та Фонд обов'язкового держсоцстраху виділить безробітним українцям кошти для відкриття бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба Фонду соцстрахування у вівторок, 24 листопада.
Відзначається, що фінансова допомога буде одноразовою.
Крім того, фонд буде забезпечувати страхові виплати втраченого заробітку або його частини, в залежності від ступеня втрати працівником професійної працездатності, якщо він постраждав від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
Також фондами будуть виплачуватися страхові дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності; оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.
Відзначається, що фінансова допомога буде одноразовою.
Крім того, фонд буде забезпечувати страхові виплати втраченого заробітку або його частини, в залежності від ступеня втрати працівником професійної працездатності, якщо він постраждав від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
Також фондами будуть виплачуватися страхові дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності; оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.
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