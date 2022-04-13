Безробіття в Україні зростає - 399,7 тис. осіб

Безробіття в Україні продовжує зростати. Показники, які вирівнялися під час спаду пандемії, знову ростуть вгору. За офіційними даними, зараз 399,7 тисячі українців мають статус безробітних.

Про це сказав глава уряду Денис Шмигаль під час виступу у ВР. "Статус безробітного з початку карантину отримали майже пів мільйона людей. Якщо станом на 12 березня статус безробітного мали 361 тис. осіб, то сьогодні 399,7 тис.", - зазначив прем'єр-міністр.

Станом на 17 листопада офіційно через центри зайнятості працевлаштовано 419 тис. осіб.

На період дії карантину статус безробітного буде надаватися відразу після подання людиною відповідної заяви, при цьому допомога з безробіття буде призначатися з першого дня після реєстрації.

Відзначається, що після подачі заяви не застосовується семиденний період для активного пошуку роботи. Людина не буде зобов'язана протягом 7 днів відвідувати співбесіди з роботодавцями, а відразу отримає статус безробітного.