Безробіття в Україні зупинилася - дані за червень 2020 року

12:22 10 липень Київ, Україна

Через центри зайнятості в червні вдалося працевлаштувати на третину більше людей (54 000), ніж в травні поточного року. Всього з початку карантину ця цифра становить 174 тисячі осіб. Як інформує Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, про це заявив міністр Ігор Петрашко.

"Програма по частковому безробіттю дійсно працює. Є вже більше 300 тис. Робочих місць, які вдалося зберегти завдяки цій урядовій ініціативі. Програма діє по всій Україні і охоплює практично всі сектори. Серед учасників, які вже скористалися підтримкою - представники легкої промисловості, харчової промисловості, транспортної галузі, туризму, ресторанного бізнесу та багатьох інших ", - зазначив глава відомства.

У п'ятірці лідерів за кількістю поданих заявок від підприємців Львівська, Харківська, Донецька, Сумська, Чернігівська область.

"На сьогоднішній день є хороша новина. Десь 3 останні тижні кількість безробітних залишається на стабільному рівні. Ми сподіваємося, як мінімум, що цифра не буде збільшуватися, а навпаки буде скорочуватися", - підсумував Петрашко.