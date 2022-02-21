Безробіття в Україні - друге півріччя 2020

06:58 29 вересень Київ, Україна

Не дивлячись на те, що криза в Україні майже закінчилася - рівень безробіття в країні досить високий. Його показники набагато менші в порівнянні з першим півріччям 2020 року, однак все ж високі.

Високий рівень безробіття в першому півріччі 2020 зафіксований в східних регіонах України. Найнижчий - в столичному регіоні і Харківської області.

Як повідомляє Держстат, в цілому по Україні рівень безробіття в першому півріччі 2020 склав 9,6% (у першому кварталі цей показник склав 8,9%). Загальна кількість безробітних в Україні до кінця першого півріччя склала 1630000 осіб.

Найвищий рівень безробіття в першому півріччі зареєстрований в Луганській (16% від загальної кількості населення працездатного віку), Донецькій (15%) і Кіровоградській (12,7%) областях. Далі слідують Волинська (12,6%), Полтавська (12,1%), Чернігівська (12%) і Тернопільська (11,6%) області.

Найнижчий рівень безробіття в першому півріччі зафіксовано в Харківській (6%), Київській (6,8%) областях і в Києві (7%).

Тим часом Фонд державного соціального страхування України на час карантину збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 до 1000 гривень. Також було спрощення процедури оформлення безробітних - тепер, щоб стати на облік в Державній службі зайнятості, досить вибрати найближчу філію та надіслати на її електронну пошту пакет документів. Однак безробітні в Україні скаржаться на затримку виплати допомоги і збої в онлайн-роботі центрів зайнятості.