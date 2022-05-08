Безперебійний режим роботи ОПЗ показує відмінні результати!

Безперебійний режим роботи АТ "Одеський припортовий завод" показує високі результати зростання. Так, за останні пів року завод отримав понад 430 мільйонів прибутку.
Як повідомляє пресслужба підприємства, чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг в першому півріччі склав 1,26 млрд грн, що на 22,3% більше аналогічного показника минулого року, і є максимальним показником з 2017 року.
Валовий прибуток ОПЗ від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг за підсумками першого півріччя склав 280,2 млн грн, що на 24,8% більше аналогічного показника минулого року.
Загальний розмір сплачених податків і зборів до бюджетів усіх рівнів та Пенсійного фонду за пів року склав 336,3 млн грн, що на 22,4% більше, ніж в першому півріччі минулого року.
Капітальні інвестиції за звітний період склали 126,9 млн грн, що в 19 разів більше за аналогічний показник минулого року. При цьому загальна сума фінансування на придбання технологічного обладнання та запасних частин для проведення капітальних ремонтів склала 150 млн грн, в тому числі за імпортними контрактами - близько 100 млн грн.
Як наголошується в повідомленні, з початку 2021 року ОПЗ працює в безперебійному режимі з частковим завантаженням виробничих потужностей (1 агрегат аміаку і 2 агрегату карбаміду).
За перше півріччя цього року АТ "ОПЗ" вироблено 276,1 тис. тонн аміаку, в тому числі товарного - 42,1 тис. тонн і 409,2 тис. тонн карбаміду.
Крім того, за перші шість місяців на морський транспорт відвантажено 1 037 тис. тонн аміаку і 362,9 тис. тонн карбаміду.
При цьому значно збільшені обсяги відвантаження хімічної продукції на внутрішній ринок. За 6 місяців на залізничний і автомобільний транспорт відвантажено 21,7 тис. тонн аміаку, що в 12 разів більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Також відвантажено 50,3 тис. тонн карбаміду, що більше в 1,7 раза в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і є рекордним результатом за останні 5 років.
Відомо, що АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) у 2020 році збільшив чистий збиток в 16,5 раза - на 1,12 млрд грн - у порівнянні з 2019 роком - до 1,19 млрд грн.
ОПЗ в 2020 році випустив 821,2 тис. тонн карбаміду, що в 2,5 раза перевищує показник 2019 року і є рекордом за останні п'ять років. На його виробничих потужностях було також вироблено 96,5 тис. тонн товарного аміаку, що в 3,2 раза більше, ніж роком раніше.
ОПЗ випускає хімічну продукцію, а також займається перевалкою хімпродукції на морський транспорт. Державі в особі ФДМ належить 99,5667% акцій ОПЗ, 0,0021% - ТОВ "Конкорд Капітал", іншим акціонерам-фізичним особам - 0,4312%.
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