Бідні і багаті: як COVID-19 загострив розрив між країнами

Розрив між багатими і бідними країнами збільшується через пандемічну ситуацію в світі. За прогнозом аналітиків Міжнародного валютного фонду, розрив був помічений ще на початку пандемії COVID-19 в 2020 році.

При цьому нинішня епідемія вплине на доходи населення набагато сильніше, ніж попередні: мова про спалахи SARS (2003), H1N1 (2009), MERS (2012), Ebola (2014 року) і Zika (2016). Після кожної з цих подій індекс Джині (індекс нерівності) збільшувався, а негативні ефекти зберігалися ще протягом п'яти років після закінчення криз, викликаних глобальними епідеміями.

Індекс Джині (індекс нерівності або індекс справедливості) розробив на початку XX століття італійський економіст Коррадо Джині. Він означає розрив між бідними і багатими верствами населення: чим вище коефіцієнт, тим більший розрив - 1% означає рівність доходів, 100% - весь дохід зосереджений в одних руках.

Цікаво, що в Україні індекс Джині один з найнижчих в світі - 25,36%. Ми в компанії таких країн як Азербайджан (22,45%), Молдова (24,5%), Білорусь (24,75%), Словенія (24,84%), Чехія (25,43%), Словаччина (25,77%). Можливо, такий аномальний результат пов'язаний з неправдивою статистикою за рівнем доходів і високою часткою тіньової економіки.

У сусідній Польщі індекс Джині 2020 склав 30,19%, в Данії - 28,5%, в Швейцарії - 32,25%, в Німеччині - 32,33%, у Франції - 32,55%, у Великобританії - 33, 12 %, в Росії - 35,32%.

Найглибша прірва в доходах між багатими і бідними в ПАР (62,73%), Намібії (59,17%), Замбії (58,09%), Лесото (54,43%), Мозамбіку (53,87%), Ботсвані (53,35%), Бразилії (52,44%).