Біда прийшла не одна: Ryanair оштрафували на мільйони євро

09:23 25 травень Київ, Україна

Схоже, в житті ірландської авіакомпанії Ryanair настала «чорна смуга». Після скандальної посадки в білоруському аеропорту, в італійській газеті La Repubblica опублікували повідомлення про те, що італійське управління з нагляду за конкуренцією і ринком оштрафувало Ryanair на 4,2 млн євро за те, що перевізник не відшкодував вартість квитків за скасовані рейси після 3 червня 2020 року.

Зазначено, що антимонопольне відомство визнало цю практику недобросовісною після ослаблення обмежень на пересування, що діяли в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Газета вказує, що раніше штрафній санкції піддалися два інших лоукостера - британська EasyJet і іспанська Volotea - розміром у 2,8 млн євро і 1,4 млн євро відповідно. Як стверджує регулятор, зазначені компанії під приводом пандемії продовжували скасовувати рейси, квитки на які, зокрема, були продані за пільговою ціною. При цьому не відшкодовувалась вартість квитків, а пропонувалися ваучери на майбутні подорожі.

Крім того, Ryanair викрита в проведенні некоректної щодо споживачів рекламної кампанії, надання неточної або помилкової інформації про можливості обміну квитка без штрафних санкцій.