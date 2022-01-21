Банкрутство «Інтертелеком» - в Одесі буде суд

13:53 07 вересень Київ, Україна

10 вересня відбудеться перше засідання Господарського суду Одеської області з питання банкрутства компанії «Інтертелеком». Компанія є українським оператором зв'язку, що надає послуги місцевої та мобільної мережі.

Згідно з даними, в Одеський суд надійшла заява про порушення справи про банкрутство найбільшого всеукраїнського CDMA оператора «Інтертелеком». Заявником виступив концерн РРТ.

Фото: Концерн РРТ подал в суд прошение о рассмотрение дела о банкротстве

Своєю чергою «Інтертелеком» запевняє, що на роботі компанії прийдешнє засідання ніяк не позначиться. За словами представників оператора, даний судовий процес є звичайною справою, відповідною інтересам компанії.

«Компанія «Інтертелеком» не оголошувала, не оголошує та не збирається оголошувати режим банкрутства та продовжує надавати повний спектр послуг зв'язку. Зазначене судове провадження є абсолютно поточним процесом і відповідає інтересам господарської діяльності компанії», - заявили в компанії.

Нагадаємо, в червні «Інтертелеком» повідомив про обмеження надання послуг в деяких регіонах України. Оператору не вдалося домовитися з інвесторами щодо отримання коштів на оплату 4G-ліцензій, у зв'язку з чим він обмежує надання своїх послуг у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Донецькій і Луганській областях.