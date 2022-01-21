Банкрутство «Інтертелеком» - в Одесі буде суд

13:53 07 вересень Київ, Україна

10 вересня відбудеться перше засідання Господарського суду Одеської області з питання банкрутства компанії «Інтертелеком». Компанія є українським оператором зв'язку, що надає послуги місцевої та мобільної мережі.

Згідно з даними, в Одеський суд надійшла заява про порушення справи про банкрутство найбільшого всеукраїнського CDMA оператора «Інтертелеком». Заявником виступив концерн РРТ.

Своєю чергою «Інтертелеком» запевняє, що на роботі компанії прийдешнє засідання ніяк не позначиться. За словами представників оператора, даний судовий процес є звичайною справою, відповідною інтересам компанії.

«Компанія «Інтертелеком» не оголошувала, не оголошує та не збирається оголошувати режим банкрутства та продовжує надавати повний спектр послуг зв'язку. Зазначене судове провадження є абсолютно поточним процесом і відповідає інтересам господарської діяльності компанії», - заявили в компанії.

Нагадаємо, в червні «Інтертелеком» повідомив про обмеження надання послуг в деяких регіонах України. Оператору не вдалося домовитися з інвесторами щодо отримання коштів на оплату 4G-ліцензій, у зв'язку з чим він обмежує надання своїх послуг у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Донецькій і Луганській областях.