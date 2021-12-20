Банки заробили в 2,5 раза менше, ніж у 2020 році

Банківські установи зафіксували менший прибуток, ніж у 2020 році. Йдеться про порівняльний аналіз за січень-лютий 2021 року і аналогічний період минулого року.

Згідно з даними, опублікованими фахівцями НБУ, за підсумками січня-лютого банківська система декларує прибуток 6,49 млрд грн (в тому числі за січень - 4,05 млрд грн, за лютий - 2,44 млрд грн), що 2,5 раза менше, ніж за перші два місяці 2020 (15,88 млрд грн).

Відомо, що доходи банків впали на 24,1% (до 35,1 млрд грн), в т.ч. процентні доходи - на 4,2% (до 24,97 млрд грн), комісійні доходи - зросли на 16% (до 12,38 млрд грн), результат від переоцінки і від операцій купівлі-продажу став негативним (-3,86 млрд грн), тоді як в січні-лютому минулого року він був позитивним (7,87 млрд грн).

Крім того, витрати банків скоротилися на 5,8% (до 28,6 млрд грн), в т.ч. процентні витрати - впали на 29,2% (до 8,48 млрд грн), комісійні витрати збільшилися на 26,5% (до 4,72 млрд грн), загальні адмінвитрати - на 10% (до 11,6 млрд грн), відрахування в резерви зменшилися на 18,9% (до 1,05 млрд грн).

Згідно зі статистикою НБУ, в січні-лютому банківський сектор збільшив портфель гривневих кредитів для бізнесу на 1,7%, а для населення - на 1,3%.