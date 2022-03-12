Банки видали за тиждень 1,6 млрд гривень - Мінфін

Міністерство фінансів відзвітувало про діяльність державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». За даними відомства, український бізнес отримав понад 1,6 млрд гривень кредитних коштів. За минулий тиждень діяльності програми банки оформили 512 позик.

Загалом банками видано 18141 кредит на 47,525 млрд грн.

З них 18,587 млрд грн видані як рефінансування попередньо отриманих позик, 6,04 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі і 22,724 млрд грн - як антикризові кредити.

Сьогодні позику в рамках програми можна отримати в Ощадбанку, Укргазбанку, ПриватБанку, Укрексімбанку, банку Львів, ПУМБ, банку Альянс, Кредобанку, банку Схід, Райффайзен Банку Аваль, ОТП банку, ТАСкомбанку, Альфа-Банку, банку Глобус, Мегабанку, МТБ банку, Полікомбанку, Креді Агріколь банку, КІБ, Агропросперіс банку, банку «Український капітал», ПроКредит банку, Акордбанку, Асвіо банку, Піреус банку, Метабанку, банку «Південний», Радабанку і банку Кредит Дніпро.