Банк сина Януковича ліквідовано

ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» офіційно ліквідовано. Банк, що належав синові українського експрезидента Януковича - Олександру Януковичу. Про те, що підприємство офіційно закрите, оголосили в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.
Як повідомляє пресслужба відомства, в середу, 14 квітня, до Єдиного державного реєстру країни був внесений офіційний запис про ліквідацію банку.
Також вказується, що вкладники банку отримали грошове відшкодування коштів загальним розміром в 35,1 млн гривень.
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