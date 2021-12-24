Банк сина Януковича ліквідовано

ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» офіційно ліквідовано. Банк, що належав синові українського експрезидента Януковича - Олександру Януковичу. Про те, що підприємство офіційно закрите, оголосили в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомляє пресслужба відомства, в середу, 14 квітня, до Єдиного державного реєстру країни був внесений офіційний запис про ліквідацію банку.

«Вимоги кредиторів до банку, які були не задоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними, і повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, як ліквідатора ПАТ «ВБР» - припинені», - йдеться в повідомленні відомства.

Також вказується, що вкладники банку отримали грошове відшкодування коштів загальним розміром в 35,1 млн гривень.