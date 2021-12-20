Банк «Надра» ліквідують за борги

Продовжується ліквідація банку «Надра» як банкрута. Господарський суд Києва зобов'язав ліквідатора підприємства виплатити борги податковій службі. Згідно з даними ДПС, що подала позов на «Надра», сума становить 86,2 млн гривень.

Згідно з судовими матеріалами, за даними податківців, на 27.07.2020 заборгованість банку "Надра" склала 365,9 млн грн, в т.ч.

прострочена заборгованість за субкредитними угодами, укладеними з Міністерством фінансів в рамках спільних проєктів зі Світовим банком, - 92,94 млн грн;

прострочена заборгованість по ПДВ - 268,9 млн грн;

прострочена заборгованість по податку на нерухоме майно - 3,6 млн грн.

При цьому в 2020 році ліквідатор банку "Надра" включив до реєстру вимоги податківців на 279,7 млн грн (7 черга), при цьому не визнав вимоги на 86,2 млн грн.

Госпсуд м.Київ вирішив, що представник ФГВФО протиправно не акцептував кредиторські вимоги позивача в розмірі 86,2 млн грн, що виникли під час проведення процедури ліквідації банку, "оскільки з наведених положень закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" вбачається обов'язок банку платити податки, які виникли під час ліквідаційної процедури банку, в зв'язку з чим заперечення відповідача не приймаються судом до уваги і спростовуються матеріалами справи".